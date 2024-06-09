В Париже задержали трех молдаван за граффити с гробами и надписями "французский солдат на Украине"

Полиция Парижа в ночь на 8 июня задержала трех граждан Молдовы по подозрению в создании граффити с изображением гробов и надписями "французский солдат в Украине", пишет BFMTV, передает УНН.

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задержанных проверяют на возможную связь со случаями иностранного вмешательства в дела страны.

BFMTV отмечает, что граффити было сделано на здании рядом с Эйфелевой башней. На стенах также нашли кириллические надписи. При задержании у подозреваемых были перчатки, аэрозольная краска и трафареты. Сейчас все три гражданина Молдовы находятся под стражей.

Источники в полиции рассказали BFMTV, что подозрения связаны "с возможными случаями нового иностранного вмешательства". Правоохранители начали расследование, чтобы выяснить мотивы граждан Молдовы, а также связан ли инцидент с предыдущими.

Контекст

1 июня возле Эйфелевой башни неизвестные оставили пять пустых гробов с флагами Франции и надписями "французский солдат в Украине". Как передает BFMTV, после этого с телеканалом связался художественный коллектив под названием "Мечта". Собеседники взяли на себя ответственность за акцию с гробами и объяснили, что она посвящена "призыву к миру".

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