У Парижі затримали трьох молдаван за графіті з трунами та написами "французький солдат на Україні"
Київ • УНН
Троє громадян Молдови були затримані в Парижі за створення графіті із зображенням трун і написами "французький солдат в Україні" біля Ейфелевої вежі.
Поліція Парижа в ніч на 8 червня затримала трьох громадян Молдови за підозрою у створенні графіті із зображенням трун та написами "французький солдат в Україні", пише BFMTV, передає УНН.
Деталі
Затриманих перевіряють на можливий зв'язок із випадками іноземного втручання у справи країни.
BFMTV зазначає, що графіті було зроблено на будівлі поряд з Ейфелевою вежею. На стінах також знайшли кириличні написи. При затриманні у підозрюваних були рукавички, аерозольна фарба та трафарети. Наразі всі три громадяни Молдови перебувають під вартою.
Джерела у поліції розповіли BFMTV, що підозри пов'язані "з можливими випадками нового іноземного втручання". Правоохоронці розпочали розслідування, щоб з'ясувати мотиви громадян Молдови, а також чи пов'язаний інцидент із попередніми.
Контекст
1 червня біля Ейфелевої вежі невідомі залишили п'ять порожніх трун із прапорами Франції та написами "Французький солдат в Україні". Як передає BFMTV, після цього з телеканалом зв'язався художній колектив під назвою "Мрія". Співрозмовники взяли на себе відповідальність за акцію з трунами та пояснили, що вона присвячена "заклику до миру".
російські пропагандисти атакують: Кампанія дезінформації щодо Олімпіади-2024 у Парижі04.06.24, 04:26 • 32831 перегляд