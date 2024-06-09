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У Парижі затримали трьох молдаван за графіті з трунами та написами "французький солдат на Україні"

У Парижі затримали трьох молдаван за графіті з трунами та написами "французький солдат на Україні"

Київ • УНН

 • 21891 перегляди

Троє громадян Молдови були затримані в Парижі за створення графіті із зображенням трун і написами "французький солдат в Україні" біля Ейфелевої вежі.

Поліція Парижа в ніч на 8 червня затримала трьох громадян Молдови за підозрою у створенні графіті із зображенням трун та написами "французький солдат в Україні", пише BFMTV, передає УНН.

Деталі

 Затриманих перевіряють на можливий зв'язок із випадками іноземного втручання у справи країни.

BFMTV зазначає, що графіті було зроблено на будівлі поряд з Ейфелевою вежею. На стінах також знайшли кириличні написи. При затриманні у підозрюваних були рукавички, аерозольна фарба та трафарети. Наразі всі три громадяни Молдови перебувають під вартою.

Джерела у поліції розповіли BFMTV, що підозри пов'язані "з можливими випадками нового іноземного втручання". Правоохоронці розпочали розслідування, щоб з'ясувати мотиви громадян Молдови, а також чи пов'язаний інцидент із попередніми.

Контекст

1 червня біля Ейфелевої вежі невідомі залишили п'ять порожніх трун із прапорами Франції та написами "Французький солдат в Україні". Як передає BFMTV, після цього з телеканалом зв'язався художній колектив під назвою "Мрія". Співрозмовники взяли на себе відповідальність за акцію з трунами та пояснили, що вона присвячена "заклику до миру".

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