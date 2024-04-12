В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте недавно говорил с другими лидерами о дополнительных системах Patriot и ракетах к ним. Поэтому Жовква выразил уверенность, что очень скоро Украина будет иметь положительные результаты. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Марк Рютте имел разговор с премьер-министром Дании, премьером Чехии, с Генсеком НАТО. И этот разговор был направлен, как раз конкретно на дополнительные системы Patriot и ракеты к ним для Харькова, Одессы и других городов. Мы говорили об этом сегодня подробно", - рассказал Жовква.

Он отметил, что не могу раскрывать все детали беседы.

"Соответственно после таких разговоров лидеров на своем уровне работают министры обороны, команды советников. Я уверен, что очень скоро мы будем иметь положительные результаты", - сказал Жовква.

Дополнение

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина знает, где находятся системы "Patriot" и работаем на всех уровнях для усиления украинской противовоздушной обороны.