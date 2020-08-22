В ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с голодом "библейских масштабов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Из-за пандемии коронавируса мир может столкнуться с голодом "библейских масштабов". Об этом заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли в интервью российскому государственному информагентству "ТАСС" в субботу, 22 августа, передает УНН.
По словам Бисли, все имеющиеся сейчас данные, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, “указывают на настоящую катастрофу”. “Мы оказались перед риском голода библейских масштабов”, — сказал Бисли. По его словам, для осуществления гуманитарной деятельности по смягчению последствий пандемии в 83 странах в ближайшие полгода ВПП потребуется около 5 млрд долларов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН: бедным странам надо 6,7 млрд долл. для предотвращения войн и голода из-за пандемии
По данным организации, особенно драматично ситуация складывается в Латинской Америке, а также Восточной и Центральной Азии. “Голод в мире уже находится на заоблачном уровне, и если мы немедленно не начнем действовать, много умрут, дети будут страдать от последствий недоедания еще долгие годы, а весь мир будет отброшен назад, потеряв все достижения в борьбе с голодом последнего десятилетия”, — подчеркнул Бисли.
Всемирная продовольственная программа, входящая в систему ООН, была создана в 1963 году для оказания продовольственной помощи развивающимся странам. Ее координация происходит в штаб-квартире в Риме. Проекты в рамках ВПП должны способствовать экономическому и социальному развитию этих государств.
Ранее в отчете ООН по июль 2020 года сообщалось, что из-за пандемии количество голодающих в мире может увеличиться на 130 млн человек.