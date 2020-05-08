ООН: бідним країнам треба 6,7 млрд дол. для запобігання війнам і голоду через пандемію

"Якщо не допомогти бідним країнам пережити пандемію, весь світ чекають конфлікти, голод і злидні. Про це попередили в ООН, закликавши міжнародне співтовариство виділити на ці цілі 6,7 млрд доларів. Пік пандемії в більшості бідних країн настане ще через кілька місяців, проте вже сьогодні мільйони людей втратили роботу і залишилися без засобів до існування", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що гуманітарні установи роблять все можливе, щоб уникнути масштабного голоду, нових епідемій і воєн, до яких може привести пандемія коронавірусу, однак ці зусилля вимагають фінансової підтримки.

"В ООН представили оновлений план гуманітарного реагування, в який включено ще дев'ять країн. Попередній документ оприлюднили в кінці березня. Тоді затребувана сума становила два мільярди доларів, але з тих пір ситуація змінилася, на жаль, в гіршу сторону", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що якщо цього не зробити - найбідніші країни світу чекають серйозні наслідки. Уже зараз у міру того, як зникають доходи, пов'язані з експортом, переказами від мігрантів з-за кордону і туризмом, їх економіка стрімко скорочується, і наслідки будуть відчуватися роками.

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Також сказано, що допомогу збираються направити для літніх людей, людей з інвалідністю, дівчаток і жінок та інших уразливих верств населення.

Крім цього вказано, що системи охорони здоров'я бідних країн не здатні впорається з епідемією, а дуже важливо, щоб люди продовжили отримувати щеплення.

Уточнюється, що за підрахунками ООН, соціальний захист найбіднішого населення планети обійдеться в 90 млрд доларів США. Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд планують знайти дві третини необхідних коштів - інше в ООН сподіваються отримати протягом найближчих 12 місяців по лінії фінансової допомоги на розвиток.

Нагадаємо, Євросоюз надасть 30 млн євро допомоги для боротьби з пандемією в уразливих регіонах України.



