Донорская конференция под председательством Еврокомиссии собрала для борьбы с коронавирусом 7,4 млрд евро

Заявленной целью конференции было собрать средства на сумму 7,5 миллиарда евро. По данным Еврокомиссии, 4 миллиарда из них должны пойти на разработку вакцины, 2 миллиарда — на изучение возможностей лечения, а 1,5 миллиарда — на увеличение мощностей для тестирования в мире, отмечает агентство новостей AFP.

После завершения онлайн-конференции фон дер Ляйен объявила, что удалось собрать 7,4 миллиарда евро. Впрочем, отметила она, в дальнейшем нужно будет “значительно больше”. “Сегодняшний спринт стал большим началом для нашего марафона”, — подчеркнула глава Еврокомиссии под завершение трехчасовой конференции.

Патронат над инициативой под названием Global Response (“Глобальный ответ”) сначала взяли на себя, кроме Еврокомиссии, Франция, Германия, Великобритания, Норвегия и Саудовская Аравия. Впоследствии к ним присоединились Италия, Испания, Япония и Канада. Участвует в инициативе и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Инициативу также поддерживают частные фонды, в частности Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

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Как отмечает издание, важной целью глобального альянса является доступность вакцины для людей во всем мире. Поэтому объявленную сумму в 7,5 миллиарда евро можно рассматривать скорее как аванс, поскольку, по оценкам ООН, для обеспечения вакциной людей в мире необходимо будет минимум в пять раз больше.

Из государств Большой семерки участие в инициативе не берут только США. Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Соединенные Штаты к концу года сами разработают вакцину.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министры Италии и Норвегии Джузеппе Конте и Эрна Сульберг поддержали призыв Еврокомиссии (ЕК) собрать 7,5 миллиарда евро на разработку общедоступной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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“Средства, которые нами мобилизуются, запустят беспрецедентное глобальное сотрудничество между учеными и регуляторами, промышленностью и правительствами, международными организациями, фондами и представителями системы здравоохранения”, — говорилось в их совместной статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что Германия выделит 525 млн евро для инициативы по разработке вакцины и лекарств против нового коронавируса. При этом она отметила, что “это — время надежды”.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что его страна выделит 500 млн евро. Он отметил, что вакцина против нового коронавируса должна считаться “глобальным общественным благом” и не “никому не принадлежать”. Он заверил, что ее будущие изобретатели получат “достойную плату”, но доступ к вакцине “получат все люди на планете через ту организацию, которую мы выберем”, — пояснил Макрон, цитирует информагентство Reuters.

Великобритания пообещала около 440 млн евро, Нидерланды — 192 миллиона, Италия — 140 млн, Испания — 125 млн евро.

Норвегия выделит 900 млн евро. Эта сумма должна пойти на распределение разработанной вакцины против нового коронавируса и вакцин против других болезней во всем мире, заявила премьер страны Солберг. Средства от Норвегии должны поступить глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации GAVI, который является одним из партнеров донорской конференции.

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К инициативе присоединились также и государства за пределами Европы. Представители Саудовской Аравии пообещали выделить 500 млн евро, Японии — 760 млн, Канады — 550 млн евро.

Выделить глобальной инициативе средства пообещали также другие государства и организации.