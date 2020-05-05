Шмигаль: економіка України знаходиться під тиском світової економічної кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Економіка України знаходиться під тиском світової економічної кризи, що виникла в результаті пандемії. Проте Уряд працює над тим, аби вже зараз розпочати відновлення та розвиток всіх галузей економіки країни. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН із посилання на Урядовий портал.
“Економіка України знаходиться під тиском світової кризи. Але ми не зупиняли жодного виробничого підприємства на час карантину. Промисловість працювала. Проте зниження експорту, зниження загального споживання в світі, зупинка багатьох підприємств в наших країнах-партнерах дійсно призвела до складнощів в окремих галузях економіки”, — заявив очільник Уряду.
За його словами, сьогодні є план і пріоритети, який Уряд виставляє.
“Ми розробили і продовжуємо працювати над планом певних заходів для всіх галузей економіки, в тому числі окремо для промисловості. Ми маємо забезпечити розвиток промисловості, зокрема, через локалізацію виробництв. Тут і орієнтація промисловості на внутрішній ринок України, і розвиток експортного потенціалу в тих галузях, які є найбільш затребуваними під час цієї економічної кризи”, — зазначив Шмигаль.
Він переконаний, що вітчизняна промисловість матиме абсолютно нормальні умови для зростання цього року: “Це і програма „Велике будівництво“ (дорожнє будівництво, будівництво мостів). Сьогодні ми працюємо над розвитком і мотивацією авіаційної галузі, вагонобудівної галузі й інших галузей економіки, які самі по собі створюють і зберігають достатньо велику кількість робочих місць”.
Крім того, за словами очільника Уряду, зараз в Україні, як і в усьому світі, важко говорити про довготривале планування.
“Але ми можемо розраховувати для певних галузей, як ми будемо рухатися, використовуючи ті дані, які у нас є. Ми маємо порахувати, звірити наші плани і наші прогнози з тим, що дає бізнес. Це займає час, тому ця робота триває, але доволі швидкими темпами”, — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.