Шмыгаль: экономика Украины находится под давлением мирового экономического кризиса

“Экономика Украины находится под давлением мирового кризиса. Но мы не останавливали ни одного производственного предприятия на время карантина. Промышленность работала. Однако снижение экспорта, снижение общего потребления в мире, остановка многих предприятий в наших странах-партнерах действительно привела к сложностям в отдельных отраслях экономики”, — заявил глава правительства.

По его словам, сегодня есть план и приоритеты, которые ставит Правительство.

“Мы разработали и продолжаем работать над планом определенных мер для всех отраслей экономики, в том числе отдельно для промышленности. Мы должны обеспечить развитие промышленности, в частности, через локализацию производств. Здесь и ориентация промышленности на внутренний рынок Украины, и развитие экспортного потенциала в тех областях, которые являются наиболее востребованными во время этого экономического кризиса”, — отметил Шмыгаль.

Он убежден, что отечественная промышленность будет иметь абсолютно нормальные условия для роста в этом году: “Это и программа „Большая стройка“ (дорожное строительство, строительство мостов). Сегодня мы работаем над развитием и мотивацией авиационной отрасли, вагоностроительной отрасли и других отраслей экономики, которые сами по себе создают и сохраняют достаточно большое количество рабочих мест”.

Кроме того, по словам главы правительства, сейчас в Украине, как и во всем мире, трудно говорить про долгосрочное планирование.

“Но мы можем рассчитывать для определенных отраслей, как мы будем двигаться, используя те данные, которые у нас есть. Мы должны посчитать, сверить наши планы и наши прогнозы с тем, что дает бизнес. Это занимает время, поэтому эта работа продолжается, но довольно быстрыми темпами”, — отметил Шмыгаль.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.