Єврокомісія занепокоєна призначеннями на держпосади в Україні без конкурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Представники Єврокомісії висловили занепокоєння через те, що у період карантину призначення на найважливіші держпосади проходять без конкурсів. Про це повідомляє УНН із посиланням на урядовий портал.
"Представники Європейської Комісії висловили занепокоєння зупиненням конкурсних процедур при призначенні на посади державної служби і введенням особливих умов добору під час карантину та сподівання, що застосування механізму добору через співбесіду буде мати тимчасовий характер", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що на період карантину в Україні діє тимчасова процедура відбору на посади державної служби - шляхом укладання строкового контракту. Процедура передбачає тимчасові призначення у міністерствах і відомствах, і тільки у виняткових випадках.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів без конкурсу призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України.
Як раніше повідомлялося в УНН, 24 квітня уряд звільнив із посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.