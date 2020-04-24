Кабмін звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Також звільнено Сергія Верланов з посади голови Державної фіскальної служби (голови Державної податкової служби - ред.)", - написав Гончаренко.
За його словами, також з посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венцковского.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова.