Кабмін звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби - нардеп

"Також звільнено Сергія Верланов з посади голови Державної фіскальної служби (голови Державної податкової служби - ред.)", - написав Гончаренко.

За його словами, також з посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венцковского.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова.