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Кабмін звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби - нардеп

Кабмін звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби - нардеп

Київ • УНН

 • 16084 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Також звільнено Сергія Верланов з посади голови Державної фіскальної служби (голови Державної податкової служби - ред.)", - написав Гончаренко.

За його словами, також з посади заступника голови Державної фіскальної служби звільнено Дмитра Венцковского.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова. 

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