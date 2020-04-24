Уряд звільнив Нефедова з посади голови Митниці - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України звільнив з посади голова Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Щойно на позачерговому Кабміні звільнили Нефедова з посади голови Митниці", - написав Гончаренко.
За його словами, також звільнили заступників Нефедова - Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Пєтухова.
Нагадаємо, що 15 липня 2019 року Максим Нефьодов приступив до обов’язків керівника митної служби. До цього він обіймав посаду першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.