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Кабмін призначив нового голову податкової - нардеп

Кабмін призначив нового голову податкової - нардеп

Київ • УНН

 • 18310 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.

“Новий голова податкової — Любченко Олексій Миколайович”, — написав він.

Додамо, що Олексій Любченко в 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2009−2011 роках Любченко обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. У 2012−2014 роках він був помічником нардепа Віктора Тимошенка. У 2015 році Любченко претендував на посаду голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, що 24 квітня Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова, а також голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

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