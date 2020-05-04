Трамп вважає, що вакцину від коронавірусу створять в США до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Фахівці в США, швидше за все, створять вакцину від коронавірусу до кінця поточного року. Про це заявив у неділю американський президент Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.
“Ми цілком впевнені, що у нас буде вакцина від коронавірусу до кінця року”, — сказав американський лідер. “Ми активно працюємо над цим”, — запевнив Трамп.
У суботу директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що американська адміністрація розраховує розробити вакцину від коронавірусу до січня 2021 року. Фаучі підкреслив, що американська влада не може гарантувати це.
За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі зведень влади щодо COVID-19, в США зафіксовано понад 1,13 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 66,5 тис. осіб.
Раніше глава МОЗ Німеччини заявив, що розробка вакцини проти коронавірусу може тривати роки.