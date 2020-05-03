Глава МОЗ Німеччини: Розробка вакцини проти коронавірусу може тривати роки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За оцінками міністра охорони здоров’я Німеччини Єнса Шпана, на розробку вакцини проти коронавірусу можуть піти ще роки. Попри те, що вже є багато перспективних підходів, розробка вакцин є “найважчим викликом у медицині”, заявив політик у неділю, 3 травня, в ефірі німецького телеканалу ARD, передає УНН із посиланням на DW.
“Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців”, — сказав Шпан. Утім, міністр закликав до реалізму: “На це можуть піти роки, адже (в процесі досліджень — ред) можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами”.
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За словами Шпана, те, що у ФРН індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1 (тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину), “є добрим знаком, і ми разом цього досягли”. Міністр відзначив, що в країні поетапно послаблюють карантинні обмеження, та нагадав, що 6 травня канцлерка ФРН Анґела Меркель має провести разом з прем’єрами федеральних земель нараду щодо наступних кроків у цьому напрямі, повідомляє DW.
Нагадаємо, вчені з Німеччині заявили, що у частини населення може бути імунітет до COVID-19.