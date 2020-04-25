Вчені з Німеччині заявили, що у частини населення може бути імунітет до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Група дослідників з берлінської клініки Charite на чолі з вірусологом Крістіаном Дростеном прийшла до висновку, що у людей, які раніше вже одного разу заражалися будь-якими коронавірусами, може вироблятися імунітет до COVID-19, що і введе до безсимптомного або як мінімум м’якого протікання захворювання. Про це Дростен повідомив в п’ятницю в подкасті, опублікованому телерадіокомпанією NDR, передає УНН.
Вчені вивчали Т-лімфоцити, які відіграють важливу роль в так званій придбаній імунній відповіді. Причому досліджувалися клітини як паціентів, які як вже одужали від COVID-19, так і людей, які ще не заразилися. “Вражає, але було встановлено, що у 34% пацієнтів (останньої групи) були реактивні Т-клітини, хоча у них ніколи не було контакту з SARS-CoV-2”, — зауважив вірусолог. Іншими словами, організм розпізнавав коронавірус нового типу. На думку Дростена, це може бути пов’язано з тим, що частина пацієнтів раніше перенесла різні вірусні захворювання.
Вчений стверджує, що мова йде про перший в світі дослідження такого роду. Проте він застеріг від поспішних висновків. За його словами, поки жодним чином не можна говорити про те, що третина населення Німеччини має імунітет до COVID-19.
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 193 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2.7 млн осіб.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.