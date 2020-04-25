Вчені з Німеччині заявили, що у частини населення може бути імунітет до COVID-19

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Група дослідників з берлінської клініки Charite на чолі з вірусологом Крістіаном Дростеном прийшла до висновку, що у людей, які раніше вже одного разу заражалися будь-якими коронавірусами, може вироблятися імунітет до COVID-19, що і введе до безсимптомного або як мінімум м’якого протікання захворювання. Про це Дростен повідомив в п’ятницю в подкасті, опублікованому телерадіокомпанією NDR, передає УНН.