Кількість померлих від COVID-19 у світі перевалила за 190 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Станом на 6:00 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 190 788 особи. У свою чергу, одужали 738 257 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 49 887 осіб, Італії — 25 549 осіб, в Іспанії — 22 157, Франції — 21 889 і Великій Британії — 18 791. У Китаї загалом — 4636 померлих, за останні 6 діб змін немає.
Всього у світі 2 708 470 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (868 945), Іспанія (213 024), Італія (189 973), Франція (159 460), Німеччина (153 129) Велика Британія (139 246) та Туреччина (101 790). Чуть подаль йде Іран (87 026), який в ніч на 23 квітня обійшов Китай (83 884) за кількістю інфікованих.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.