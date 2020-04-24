Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 190 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 190 788 человека. В свою очередь, выздоровели 738 257 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 49 887 человек, в Италии — 25 549 человек, в Испании — 22 157, Франции — 21 889 и Великобритании — 18 791. В Китае в целом — 4636 умерших, за последние 6 суток изменений нет.
Всего в мире 2 708 470 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (868 945), Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (159 460), Германия (153 129) Великобритания (139 246) и Турция (101 790). Чуть позади идет Иран (87 026), который в ночь на 23 апреля обошел Китай (83 884) по количеству инфицированных.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 187 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.