Ученые из Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу, что у людей, которые ранее уже однажды заражались любыми коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, что введет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания. Об этом Дростен сообщил в пятницу в подкасте, опубликованном телерадиокомпанией NDR, передает УНН.