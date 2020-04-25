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Ученые из Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19

Ученые из Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22944 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Группа исследователей из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном пришла к выводу, что у людей, которые ранее уже однажды заражались любыми коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, что введет к бессимптомному или как минимум мягкому протеканию заболевания. Об этом Дростен сообщил в пятницу в подкасте, опубликованном телерадиокомпанией NDR, передает УНН.

Ученые изучали Т-лимфоциты, играющие важную роль в так называемом приобретенном иммунном ответе. Причем исследовались клетки как пациентов, которые как уже выздоровели от COVID-19, так и людей, которые еще не заразились. "Поразительно, но было установлено, что у 34% пациентов (последней группы) были реактивные Т-клетки, хотя у них никогда не было контакта с SARS-CoV-2", - отметил вирусолог. Иными словами, организм распознавал коронавирус нового типа. По мнению Дростена, это может быть связано с тем, что часть пациентов ранее перенесла различные вирусные заболевания.

Ученый утверждает, что речь идет о первом в мире исследование такого рода. Однако он предостерег от поспешных выводов. По его словам, пока никак нельзя говорить о том, что треть населения Германии имеет иммунитет к COVID-19.

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Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 193 - летальные. Всего в мире заболело более 2.7 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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