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У британській лікарні проводять дослідження плазми крові для лікування хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В одному з провідних британських госпіталів буде використана плазма крові для лікування хворих на COVID-19 в рамках дослідження, в ході якого плазма переливається від людей, які видужали до хворих, щоб дати їх імунній системі стимул для боротьби з вірусом. Про це пише агенція Reuters, передає УНН.

У британській лікарні проводять дослідження плазми крові для лікування хворих на COVID-19

“З тих пір як в Китаї в кінці минулого року з’явився новий коронавірус, він убив понад 200 тис. людей по всьому світу, і фармацевтичні компанії женуться за виробництвом вакцини, хоча поки що немає ніякого специфічного лікування. Лондонський госпіталь Guy’s and St Thomas, який, за словами прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, допоміг врятувати йому життя після того, як він тяжко захворів COVID-19, повинен протестувати так зване лікування “видужалою плазмою” в рамках міжнародного випробування.

Видання пояснює, що пожертвування у вигляді плазми крові від людей, які видужали від інфекції COVID-19, переливаються в організм хворого пацієнта, який не виробляє достатньо власних антитіл проти вірусу.

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“На даний момент немає доведеного лікування від COVID-19”, — сказав консультант з інтенсивної терапії в Guy’s and St Thomas д-р Ману Шанкар-Харі.

“Видужала плазма — це багатообіцяюче лікування, яке може допомогти пацієнтам, чий організм не виробляє достатню кількість антитіл для приборкання хвороби”, — сказав він. “Це випробування допоможе нам зрозуміти, чи слід ширше використовувати такий спосіб лікування, щоб подолати COVID-19”.

Раніше очільник МОЗ Степанов розповів, з чого складається тариф для лікування хворих на COVID-19.

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