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Степанов розповів, з чого складається тариф для лікування хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Тариф для лікування хворих на коронавірусну хворобу складається з урахуванням всіх лікарських засобів та зарплат медикам. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Zik, передає УНН.

Степанов розповів, з чого складається тариф для лікування хворих на COVID-19

“Єдиний тариф, який складений вже за моєї каденції, як міністра охорони здоров’я, це пакет по лікуванню коронавірусної хвороби COVID-19. Там я можу сказати, що він складений з урахуванням всіх лікарських засобів, які повинні бути при лікуванні, всіх медичних виробів і заробітної плати в обсязі 300%. Отам я 100% знаю, що він правильно порахований”, — сказав Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив тарифи на лікування хворих на COVID-19, що дозволить збільшити заробітню плату медикам, які працюють з хворими на коронавірус на 300%.

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