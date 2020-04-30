В Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.