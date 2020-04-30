В Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.
В ЦОЗ добавили при этом, что в частности болезнь подтверждена у 717 детей и 2 063 медиков.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
-
- Винницкая область - 417 случаев;
-
- Волынская область - 280 случаев;
-
- Днепропетровская область - 347 случаев;
-
- Донецкая область - 68 случаев;
-
- Житомирская область - 374 случая;
-
- Закарпатская область - 419 случаев;
-
- Запорожская область - 243 случая;
-
- Ивано-Франковская область - 862 случая;
-
- Кировоградская область - 391 случай;
-
- Киев - 1401 случай;
-
- Киевская область - 664 случая;
-
- Львовская область - 430 случаев;
-
- Луганская область - 33 случая;
-
- Николаевская область - 126 случаев;
-
- Одесская область - 277 случаев;
-
- Полтавская область - 203 случая;
-
- Ровенская область - 637 случаев;
-
- Сумская область - 102 случая;
-
- Тернопольская область - 779 случаев;
-
- Харьковская область - 249 случаев;
-
- Херсонская область - 111 случаев;
-
- Хмельницкая область - 82 случая;
-
- Черновицкая область - 1571 случай;
-
- Черкасская область - 290 случаев;
-
- Черниговская область - 50 случаев.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 года в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29 062 сообщения о подозрении на COVID-19.
По данным ЦОЗ, на амбулаторном лечении 7 192 пациентов, из них 577 детей и 1713 медработники. Всего нуждались в госпитализации 3 214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По данным онлайн-карты СНБО, прирост смертей от COVID-19 за сутки - 11, прирост выздоровевших за сутки - 135.
Напомним, накануне в Украине было подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.