В Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.