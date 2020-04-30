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Степанов рассказал, из чего состоит тариф для лечения больных COVID-19

Киев • УНН

 • 19161 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Тариф для лечения больных коронавирусной болезнью составляется с учетом всех лекарственных средств и зарплат медикам. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Zik, передает УНН.

Степанов рассказал, из чего состоит тариф для лечения больных COVID-19

"Единый тариф, который составлен уже на моей каденции, как министра здравоохранения, это пакет по лечению коронавирусной болезни COVID-19. Там я могу сказать, что он составлен с учетом всех лекарственных средств, которые должны быть при лечении всех медицинских изделий и заработной платы в объеме 300%. Там я 100% знаю, что он правильно посчитан", - сказал Степанов.

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Напомним, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит увеличить заработную плату медикам, которые работают с больными коронавирусом на 300%.

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