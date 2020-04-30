Степанов рассказал, из чего состоит тариф для лечения больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Тариф для лечения больных коронавирусной болезнью составляется с учетом всех лекарственных средств и зарплат медикам. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Zik, передает УНН.
"Единый тариф, который составлен уже на моей каденции, как министра здравоохранения, это пакет по лечению коронавирусной болезни COVID-19. Там я могу сказать, что он составлен с учетом всех лекарственных средств, которые должны быть при лечении всех медицинских изделий и заработной платы в объеме 300%. Там я 100% знаю, что он правильно посчитан", - сказал Степанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зафиксировано уже более 10 тыс. случаев COVID-19, из них 261 летальный
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит увеличить заработную плату медикам, которые работают с больными коронавирусом на 300%.