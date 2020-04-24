Уряд затвердив тарифи на лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив тарифи на лікування хворих на COVID-19, що дозволить збільшити заробітню плату медикам, які працюють з хворими на коронавірус на 300%. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Кабмін затвердив тарифи на лікування хворих COVID-19, що дозволить почати виплачувати надбавки на 300% медикам, які працюють з такими пацієнтами”, — написав Гончаренко.
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