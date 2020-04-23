Шмигаль розповів, як витрачатимуть кошти з фонду боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Гроші з фонду боротьби з COVID-19 в Україні витрачатимуться на виплату заробітних плат для медичних працівників, закупівлю обладнання та, можливо, будуть витрачатися на відсоткову підтримку бізнесу. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу в Закарпатті, передає кореспондент УНН.
"Вчора уряд прийняв порядок розподілу коштів з фонду на боротьбу з COVID-19, в першу чергу дані кошти будуть спрямовуватися на потреби медицини, на виплату заробітних плат медикам, на закупівлю засобів індивідуального захисту, обладнання, можливо на створення відповідних умов додаткових потреб у лікарнях. Крім того, кошти будуть витрачатися на соціальні потреби, тобто це поповнення фонду на забезпечення наших безробітних, якщо буде в цьому така потреба", - зазначив Шмигаль.
Окрім того, за словами Прем’єр-міністра ці кошти також будуть витрачатися на відсоткову підтримку бізнесу.
"Це оті кредитні канікули, про які ми говоримо, у нас сьогодні в програмі 5-7-9 зразу було передбачено кошти, але, якщо ми будемо говорити про подальший розвиток бізнесу, підтримку економіки, також кошти цього фонду можуть спрямовуватися і на ці заходи", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проект постанови про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.