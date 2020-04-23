Шмигаль розповів, як витрачатимуть кошти з фонду боротьби з COVID-19

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Гроші з фонду боротьби з COVID-19 в Україні витрачатимуться на виплату заробітних плат для медичних працівників, закупівлю обладнання та, можливо, будуть витрачатися на відсоткову підтримку бізнесу. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу в Закарпатті, передає кореспондент УНН.