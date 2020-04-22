Кабмін підтримав порядок використання коштів фонду боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні підтримав проект постанови про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, передає кореспондент УНН.
"Пропонується затвердити порядок використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом. у цьому порядку визначаються напрями спрямування коштів фонду, визначається механізм подання та розгляду звернень про виділення коштів фонду", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
З його слів, зокрема визначаються суб’єкти звернень, інформація та матеріали що додаються до звернення.
"Також визначається процедура підготовки та прийняття рішень про виділення коштів з фонду та механізм виділення коштів, використання та звітування про використання коштів фонду", - додав міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, уряд виділив 25 млн грн на підтримку людей та ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині.