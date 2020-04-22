Кабмин поддержал порядок использования средств фонда борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня поддержал проект постановления об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, передает корреспондент УНН.
"Предлагается утвердить порядок использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом. В этом порядке определяется направление средств фонда, определяется механизм подачи и рассмотрение обращений о выделении средств фонда", - сказал министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, в частности определяются субъекты обращений, информация и материалы прилагаемых к обращению.
"Также определяется процедура подготовки и принятия решений о выделении средств из фонда и механизм выделения средств, использования и отчетности об использовании средств фонда", - добавил министр.
Как сообщалось ранее в УНН, правительство выделило 25 млн грн на поддержку людей и ликвидации последствий пожаров в Житомирской области.