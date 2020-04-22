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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 22623 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71178 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100338 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126770 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127784 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121364 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103055 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Кабмин поддержал порядок использования средств фонда борьбы с COVID-19

Кабмин поддержал порядок использования средств фонда борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12993 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины сегодня поддержал проект постановления об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, передает корреспондент УНН.

"Предлагается утвердить порядок использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом. В этом порядке определяется направление средств фонда, определяется механизм подачи и рассмотрение обращений о выделении средств фонда", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, в частности определяются субъекты обращений, информация и материалы прилагаемых к обращению.

"Также определяется процедура подготовки и принятия решений о выделении средств из фонда и механизм выделения средств, использования и отчетности об использовании средств фонда", - добавил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, правительство выделило 25 млн грн на поддержку людей и ликвидации последствий пожаров в Житомирской области.

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