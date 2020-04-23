Шмыгаль рассказал, как будут тратить средства из фонда борьбы с COVID-19

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Деньги из фонда борьбы с COVID-19 в Украине будут расходоваться на выплату заработных плат для медицинских работников, закупку оборудования и, может быть, будут тратиться на процентную поддержку бизнеса. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье, передает корреспондент УНН.