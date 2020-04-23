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Шмыгаль рассказал, как будут тратить средства из фонда борьбы с COVID-19

Шмыгаль рассказал, как будут тратить средства из фонда борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12244 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Деньги из фонда борьбы с COVID-19 в Украине будут расходоваться на выплату заработных плат для медицинских работников, закупку оборудования и, может быть, будут тратиться на процентную поддержку бизнеса. Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время брифинга по итогам заседания Регионального штаба на Закарпатье, передает корреспондент УНН.

"Вчера правительство приняло порядок распределения средств из фонда на борьбу с COVID-19, в первую очередь данные средства будут направляться на нужды медицины, на выплату заработных плат медикам, на закупку средств индивидуальной защиты, оборудование, возможно на создание соответствующих условий дополнительных потребностей в больницах. Кроме того, средства будут тратиться на социальные нужды, то есть это пополнение фонда на обеспечение наших безработных, если в этом такая необходимость", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, по словам Премьер-министра, эти средства также будут тратиться на процентную поддержку бизнеса.

"Это те кредитные каникулы, о которых мы говорим, у нас сегодня в программе 5-7-9 сразу были предусмотрены средства, но, если мы будем говорить о дальнейшем развитии бизнеса, поддержании экономики, также средства этого фонда могут направляться и на эти цели", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект постановления об утверждении Порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и ее последствиями.

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