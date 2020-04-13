Парламентарі ухвалили законопроект щодо запобігання поширенню COVID-19

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №3320 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу. Відповідне рішення підтримали 332 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Також пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.

Окрім того, тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНН, у ВР зареєстрували законопроект №3320 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу.

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