Парламентарии приняли законопроект по предотвращению распространения COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29312 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38393 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54752 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56466 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79085 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73826 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101081 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105338 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130537 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130206 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Парламентарии приняли законопроект по предотвращению распространения COVID-19

Парламентарии приняли законопроект по предотвращению распространения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 66628 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее решение поддержали 332 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечения медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезни (COVID-19).

Также предлагается предоставить возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи такие категории, как научно-педагогические работники заведений высшего учебного (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача специалиста и соответствующую врачебную категорию.

Кроме того, временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНН, в ВР зарегистрировали законопроект №3320 о внесении изменений в ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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