У Раді зареєстрували законопроект щодо запобігання поширенню COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект №3320 про внесення змін до ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВРУ.
Законопроектом передбачаються тимчасові заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень та залучення медичних працівників до надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).
Також пропонується надати можливість керівникам закладів охорони здоров’я залучати до надання медичної допомоги такі категорії осіб, як науково-педагогічні працівники закладів вищої (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я, інших осіб, які мають сертифікат лікаря-спеціаліста та відповідну лікарську категорію.
Окрім того, тимчасово впроваджується норма, необхідна для обробки персональних даних громадян, з метою запровадження сучасних протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков розповів, що на позачерговому засіданні ВР у понеділок, 13 квітня, будуть розглядати низку законопроектів, зокрема бюджет надзвичайної ситуації, а також законопроект №3320 щодо запобігання поширенню коронавірусу.