Правительство утвердило тарифы на лечение больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит увеличить заработную плату медикам, которые работают с больными коронавирусом на 300%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки на 300% медикам, которые работают с такими пациентами", - написал Гончаренко.
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Напомним, Шмыгаль рассказал, как будут тратить средства из фонда борьбы с COVID-19.