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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 20395 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 38518 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 61609 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99341 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104719 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130376 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130113 просмотра

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Правительство утвердило тарифы на лечение больных COVID-19

Правительство утвердило тарифы на лечение больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20130 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит увеличить заработную плату медикам, которые работают с больными коронавирусом на 300%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки на 300% медикам, которые работают с такими пациентами", - написал Гончаренко.

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Напомним, Шмыгаль рассказал, как будут тратить средства из фонда борьбы с COVID-19.

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