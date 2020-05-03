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Глава Минздрава Германии: Разработка вакцины против коронавируса может длиться годы

Киев • УНН

 • 10945 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. По оценкам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, на разработку вакцины против коронавируса могут уйти еще года. Несмотря на то, что уже есть много перспективных подходов, разработка вакцины является "самым тяжелым вызовом в медицине", заявил политик в воскресенье, 3 мая, в эфире немецкого телеканала ARD, передает УНН со ссылкой на DW.

Глава Минздрава Германии: Разработка вакцины против коронавируса может длиться годы

“Я буду рад, если вакцину удастся разработать за несколько месяцев”, — сказал Шпан. Впрочем, министр призвал к реализму: “На это могут уйти годы, ведь (в процессе исследований — ред) могут случиться неудачи, как мы уже видели в случаях с другими вакцинами”.

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По словам Шпана, то, что в ФРГ индекс репродукции уже длительное время держится на отметке ниже 1 (то есть каждый инфицированный заражает менее чем одного другого человека), “является хорошим знаком, и мы вместе этого достигли”. Министр отметил, что в стране поэтапно ослабляют карантин, и напомнил, что 6 мая канцлер ФРГ Ангела Меркель провести вместе с премьерами федеральных земель совещание по следующим шагам в этом направлении, сообщает DW.

Напомним, ученые из Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19.

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