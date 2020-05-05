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Донорська конференція під головуванням Єврокомісії зібрала для боротьби з коронавірусом 7,4 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Глави багатьох держав та урядів взяли у понеділок, 4 травня, участь у донорській онлайн-конференції з метою збору коштів для спільної ініціативи з розробки вакцини та ліків проти нового коронавірусу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка відкрила та модерувала конференцію, оголосила, що Єврокомісія виділить на боротьбу з коронавірусом один мільярд євро. Вона закликала країни, організації та компанії приєднатися до ініціативи. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Донорська конференція під головуванням Єврокомісії зібрала для боротьби з коронавірусом 7,4 млрд євро

Заявленою метою конференції було зібрати кошти на суму 7,5 мільярда євро. За даними Єврокомісії, 4 мільярди з них мають піти на розробку вакцини, 2 мільярди — на вивчення можливостей лікування, а 1,5 мільярда — на збільшення потужностей для тестування у світі, зазначає агентство новин AFP.

Після завершення онлайн-конференції фон дер Ляєн оголосила, що вдалося зібрати 7,4 мільярда євро. Утім, зазначила вона, надалі потрібно буде “значно більше”. “Сьогоднішній спринт став великим початком для нашого марафону”, — наголосила голова Єврокомісії під завершення тригодинної конференції.

Патронат над ініціативою із назвою Global Response (“Глобальна відповідь”) спершу взяли на себе, окрім Єврокомісії, Франція, Німеччина, Великобританія, Норвегія та Саудівська Аравія. Згодом до них приєдналися Італія, Іспанія, Японія та Канада. Бере участь у ініціативі і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Ініціативу також підтримують приватні фонди, зокрема Фонд Білла та Мелінди Гейтсів.

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Важливою метою глобального альянсу є доступність вакцини для людей у всьому світі. А тому оголошену суму в 7,5 мільярда євро можна розглядати радше як аванс, оскільки, за оцінками ООН, для забезпечення вакциною людей у світі необхідно буде щонайменше уп’ятеро більше коштів.

З держав Великої сімки участь у ініціативі не беруть лише США. Президент США Дональд Трамп заявив на вихідних, що Сполучені Штати до кінця року самі розроблять вакцину.

Раніше канцлерка ФРН Анґела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністри Італії та Норвегії Джузеппе Конте і Ерна Сульберг підтримали заклик Єврокомісії (ЄК) зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

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“Кошти, що нами мобілізуються, запустять безпрецедентне глобальне співробітництво між вченими і регуляторами, промисловістю і урядами, міжнародними організаціями, фондами та представниками системи охорони здоров’я”, — йшлося у їхній спільній статті для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель оголосила, що Німеччина виділить 525 мільйонів євро для ініціативи з розробки вакцини та ліків проти нового коронавірусу. При цьому вона зазначила, що “це — час надії”.

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Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна виділить 500 мільйонів євро. Він наголосив, що вакцина проти нового коронавірусу повинна вважатися “глобальним суспільним благом” і не має “нікому належати”. Він запевнив, що її майбутні винахідники отримають “гідну платню”, але доступ до вакцини “отримають усі люди на планеті через ту організацію, яку ми оберемо”, — пояснив Макрон, цитує інформагенція Reuters.

Великобританія пообіцяла близько 440 мільйонів євро, Нідерланди — 192 мільйони, Італія — 140 мільйонів, Іспанія — 125 мільйонів євро.

Норвегія виділить 900 мільйонів євро. Ця сума має піти на розподіл розробленої вакцини проти нового коронавірусу та вакцин проти інших хвороб у всьому світі, заявила прем’єрка країни Ерна Солберг. Кошти від Норвегії мають надійти глобальному альянсу з вакцин та імунізації GAVI, який є одним з партнерів донорської конференції.

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До ініціативи долучилися також держави з-за меж Європи. Представники Саудівської Аравії пообіцяли виділити 500 мільйонів євро, Японії — 760 мільйонів, Канади — 550 мільйонів євро.

Виділити глобальній ініціативі кошти пообіцяли також інші держави та організації.

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