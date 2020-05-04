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Держсекретар США звинуватив Китай в приховуванні даних про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Комуністична партія Китаю “зробила все, що могла”, щоб “світ не дізнався вчасно” про коронавірус SARS-CoV-2. Про це держсекретар США Майкл Помпео заявив в інтерв’ю американському телеканалу ABC News в неділю, 3 травня, передає УНН із посиланням на DW.

Держсекретар США звинуватив Китай в приховуванні даних про коронавірус

За словами Помпео, офіційний Пекін продемонстрував “класичну комуністичну спробу дезінформації” і “повів себе подібно авторитарним режимам, приховуючи, вводячи в оману і використовуючи як інструмент Всесвітню організацію охорони здоров’я” (ВООЗ). Однак президент Сполучених Штатів Дональд Трамп “чітко дав зрозуміти”, що Вашингтон “збирається залучити причетних до відповідальності”, підкреслив Помпео.

Висловлення глави Держдепартаменту прозвучало на тлі зробленої декількома днями раніше заяви офісу директора Національної розвідки США, в якому Китай названий місцем походження вірусу. При цьому розвідувальна спільнота погоджується з вченими в тому, що збудник захворювання COVID-19 “не створений руками людини і не є генетично модифікованим”, пише видання. Розвідтовариство США продовжить ретельно вивчати інформацію, що з’являється “з метою визначити, чи почався спалах захворювання через контакт із зараженою твариною або в результаті події в лабораторії в Ухані”, підкреслювалося в документі.

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Держсекретар США згадав китайські “лабораторії, які не відповідають стандартам”. Світ “не вперше виявляється вразливий для вірусів в результаті помилок в китайській лабораторії”, зазначив Помпео. За його словами, ні експертам США та навіть групі ВООЗ не вдалося потрапити в лабораторію інституту вірусології в китайському місті Ухань. “У нас як і раніше немає потрібних зразків вірусу”, — резюмував глава Держдепартаменту.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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