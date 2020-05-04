Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 24298 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 96644 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 116183 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 187246 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 189641 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 397721 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227902 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 506200 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349866 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 231003 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

Враг распространяет фейки об окружении ВСУ на курщине: опровержение ЦПД

5 апреля, 18:31 • 12699 просмотра

6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам удара по Кривому Рогу

5 апреля, 18:48 • 10933 просмотра

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 10574 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 12437 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 14738 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 148700 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 136698 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 224595 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 397721 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 506200 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 24298 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 41977 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 41302 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 48591 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 78788 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Киев • УНН

 • 10870 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Коммунистическая партия Китая "сделала все, что могла", чтобы "мир не узнал вовремя" о коронавирусе SARS-CoV-2. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью американскому телеканалу ABC News в воскресенье, 3 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

По словам Помпео, официальный Пекин продемонстрировал “классическую коммунистическую попытку дезинформации” и “повел себя подобно авторитарным режимам, скрывая, вводя в заблуждение и используя как инструмент Всемирную организацию здравоохранения” (ВОЗ). Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп “четко дал понять”, что Вашингтон “собирается привлечь причастных к ответственности”, подчеркнул Помпео.

Высказывание главы Госдепартамента прозвучало на фоне сделанного несколькими днями ранее заявления офиса директора Национальной разведки США, в котором Китай назван местом происхождения вируса. При этом разведывательное сообщество соглашается с учеными в том, что возбудитель заболевания COVID-19 “не создан руками человека и не является генетически модифицированным”, пишет издание. Разведсообщество США продолжит тщательно изучать информацию, появляющуюся “с целью определить, началась ли вспышка заболевания из-за контакта с зараженным животным или в результате происшествия в лаборатории в Ухане”, подчеркивалось в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США заявили о доказательствах распространение коронавируса из лаборатории в Китае

Госсекретарь США вспомнил китайские “лаборатории, не соответствующие стандартам”. Мир “не впервые оказывается уязвим для вирусов в результате ошибок в китайской лаборатории”, отметил Помпео. По его словам, ни экспертам США, ни даже группе ВОЗ не удалось попасть в лабораторию института вирусологии в китайском городе Ухань. “У нас по-прежнему нет нужных образцов вируса”, — резюмировал глава Госдепартамента.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавируса до конца января

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99