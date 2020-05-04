Госсекретарь США обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Коммунистическая партия Китая "сделала все, что могла", чтобы "мир не узнал вовремя" о коронавирусе SARS-CoV-2. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью американскому телеканалу ABC News в воскресенье, 3 мая, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам Помпео, официальный Пекин продемонстрировал “классическую коммунистическую попытку дезинформации” и “повел себя подобно авторитарным режимам, скрывая, вводя в заблуждение и используя как инструмент Всемирную организацию здравоохранения” (ВОЗ). Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп “четко дал понять”, что Вашингтон “собирается привлечь причастных к ответственности”, подчеркнул Помпео.
Высказывание главы Госдепартамента прозвучало на фоне сделанного несколькими днями ранее заявления офиса директора Национальной разведки США, в котором Китай назван местом происхождения вируса. При этом разведывательное сообщество соглашается с учеными в том, что возбудитель заболевания COVID-19 “не создан руками человека и не является генетически модифицированным”, пишет издание. Разведсообщество США продолжит тщательно изучать информацию, появляющуюся “с целью определить, началась ли вспышка заболевания из-за контакта с зараженным животным или в результате происшествия в лаборатории в Ухане”, подчеркивалось в документе.
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Госсекретарь США вспомнил китайские “лаборатории, не соответствующие стандартам”. Мир “не впервые оказывается уязвим для вирусов в результате ошибок в китайской лаборатории”, отметил Помпео. По его словам, ни экспертам США, ни даже группе ВОЗ не удалось попасть в лабораторию института вирусологии в китайском городе Ухань. “У нас по-прежнему нет нужных образцов вируса”, — резюмировал глава Госдепартамента.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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