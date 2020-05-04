Трамп заявив, що розвідка не попереджала його про загрозу коронавірусу до кінця січня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Інформація про те, що перші попередження американської розвідки про небезпеку нового коронавірусу надходили президенту США Дональда Трампа ще на початку січня, не відповідає дійсності. Про це американський лідер повідомив в неділю на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Розвідка щойно доповіла мені, що я мав рацію. Вони не піднімали тему коронавірусу до останніх чисел січня, і це було прямо перед тим, як я заборонив в’їзд в США з Китаю. Крім того, вони говорили про вірус між справою, як про щось, що не представляє небезпеки”, — написав він. “Брехливі ЗМІ знову все невірно зрозуміли”, — додав Трамп.
Раніше газета The Washington Post повідомила, що розвідка неодноразово доповідала Трампу про серйозність загрози коронавірусу, а перше подібне повідомлення американська адміністрація отримала ще 3 січня.
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За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі зведень відомств влади в різних країнах, в США зафіксовано понад 1,15 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 67 тис. осіб.