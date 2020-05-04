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Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавируса до конца января

Киев • УНН

 • 13121 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Информация о том, что первые предупреждения американской разведки об опасности нового коронавируса поступали президенту США Дональда Трампа еще в начале января, не соответствует действительности. Об этом американский лидер сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter, передает УНН.

Трамп заявил, что разведка не предупреждала его об угрозе коронавируса до конца января

“Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чем-то, что не представляет опасности”, — написал он. “Лживые СМИ опять все неправильно поняли”, — добавил Трамп.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что разведка неоднократно докладывала Трампу о серьезности угрозы коронавируса, а первое подобное сообщение американская администрация получила еще 3 января.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений ведомств власти в различных странах, в США зафиксировано более 1,15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 67 тыс. человек.

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