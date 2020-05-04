НАТО веде підготовку до другої хвилі поширення коронавірусу восени
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. НАТО веде підготовку до другої хвилі коронавірусу, яка може почати ширитись цієї осені. За інформацією видання Spiegel, посли Альянсу вирішили минулого тижня в ході конфіденційних переговорів з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом негайно приступити до виконання плану військової операції щодо підготовки до протидії поширенню коронавірусу, інформує УНН.
Таким чином, військовий альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість більш ефективно підтримувати постраждалих партнерів по НАТО, зазначає видання.
План операції повинен бути розроблений під егідою командувача НАТО, американського генерала Тодда Уолтерса. Дипломати з НАТО кажуть, що альянс повинен бути краще підготовлений. Небезпека вірусних пандемій досі враховувалася в недостатній мірі. Тому на додаток до оперативного плану на майбутню осінню другу хвилю поширення коронавірусу — повинен бути розроблений окремий довгостроковий “План дій в надзвичайних ситуаціях в разі пандемії”, пише видання.
Відзначається, що Столтенберг тисне на членів Альянсу, щоб був реалізований план операції по припиненню поширення коронавірусу.
“Якщо у нього є своя стратегія, то в кінці червня, на наступній зустрічі міністрів оборони повинен бути представлений перший документ, за яким буде прийнято рішення”, пише видання.
Так, під час закритої наради НАТО з послами Столтенберг заявив, що більше скоординована реакція на другу хвилю коронавірусу — це лакмусовий папірець на предмет довіри і згуртованості всередині Альянсу.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.