НАТО веде підготовку до другої хвилі поширення коронавірусу восени

Таким чином, військовий альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість більш ефективно підтримувати постраждалих партнерів по НАТО, зазначає видання.

План операції повинен бути розроблений під егідою командувача НАТО, американського генерала Тодда Уолтерса. Дипломати з НАТО кажуть, що альянс повинен бути краще підготовлений. Небезпека вірусних пандемій досі враховувалася в недостатній мірі. Тому на додаток до оперативного плану на майбутню осінню другу хвилю поширення коронавірусу — повинен бути розроблений окремий довгостроковий “План дій в надзвичайних ситуаціях в разі пандемії”, пише видання.

Відзначається, що Столтенберг тисне на членів Альянсу, щоб був реалізований план операції по припиненню поширення коронавірусу.

“Якщо у нього є своя стратегія, то в кінці червня, на наступній зустрічі міністрів оборони повинен бути представлений перший документ, за яким буде прийнято рішення”, пише видання.

Так, під час закритої наради НАТО з послами Столтенберг заявив, що більше скоординована реакція на другу хвилю коронавірусу — це лакмусовий папірець на предмет довіри і згуртованості всередині Альянсу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.