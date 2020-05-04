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НАТО ведет подготовку ко второй волне распространения коронавируса осенью

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. НАТО ведет подготовку ко второй волне коронавируса, которая может начать распространяться этой осенью. По информации издания Spiegel, послы Альянса решили на прошлой неделе в ходе конфиденциальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, немедленно приступить к выполнению плана военной операции по подготовке к предотвращению распространения коронавируса, передает УНН.

НАТО ведет подготовку ко второй волне распространения коронавируса осенью

Таким образом, военный альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса и иметь возможность более эффективно поддерживать пострадавших партнеров по НАТО, отмечает издание.

План операции должен быть разработан под эгидой командующего НАТО, американского генерала Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что альянс должен быть лучше подготовлен. Опасность вирусных пандемий до сих пор учитывалась в недостаточной степени. Поэтому в дополнение к оперативному плану на будущую осень по поводу второй волны распространения коронавируса — должен быть разработан отдельный долгосрочный “План действий в чрезвычайных ситуациях в случае пандемии”, пишет издание.

Отмечается, что Столтенберг давит на участников Альянса, чтобы был создан план операции по пресечению распространения коронавируса.

“Если у него есть своя стратегия, то в конце июня, на следующей встрече министров обороны должен быть представлен первый документ, по которому будет принято решение”, пишет издание.

Так, во время закрытого совещания НАТО с послами Столтенберг заявил, что более скоординированная реакция на вторую волну коронавируса — это лакмусовая бумажка на предмет доверия и сплоченности внутри Альянса.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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