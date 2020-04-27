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Борьба с пандемией: Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для уязвимых регионов Украины

Борьба с пандемией: Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для уязвимых регионов Украины

Киев  •  УНН

 • 20192 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Европейский союз предоставит 30 млн евро для пострадавших от коронавируса украинских регионов, чтобы преодолеть COVID-19 и защитить уязвимые группы. Об этом сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.

"Уже шесть лет украинцы страдают от агрессии на востоке страны. Теперь мы столкнулись с пандемией. ЕС поддерживает Украину перед этим двойным вызовом. В ответ на конфликт и распространение вируса на востоке Украины, ЕС сотрудничает с ООН, Красным Крестом и другими. Мы поставляем необходимые медицинские средства, помогаем малому бизнесу перейти в онлайн-режим, поддерживаем инициативы гражданского общества в оказании гуманитарной помощи уязвимым слоям населения. В рамках пакета помощи Украине для преодоления коронавируса, ЕС работает над новой программой для уязвимых регионов на сумму 30 млн евро", - отметил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Европейский Союз и ряд стран хотят объединить свои ресурсы в борьбе против коронавируса.

Схід зіткнувся з подвійним викликом - конфліктом і пандемією. ЄС надає €30 млн для постраждалих регіонів, щоб подолати #COVID19, і захищає вразливі групи разом з @UNDPUkraine
@gizukraine @RedCrossUkraine та НУО. Дивіться відео посла @MattiMaasikas#TeamEurope #ПрямуємоРазом pic.twitter.com/MmzqluXdeH

— EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 27, 2020

Украинские Национальные Новости

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