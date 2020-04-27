Боротьба з пандемією: Євросоюз надасть 30 млн євро допомоги для вразливих регіонів України

"Уже шість років українці потерпають від агресії на сході країни. Тепер ми зіткнулися з пандемією. ЄС підтримує Україну перед цим подвійним викликом. У відповідь на конфлікт і поширення вірусу на сході України, ЄС співпрацює з ООН, Червоним Хрестом та іншими. Ми постачаємо необхідні медичні засоби, допомагаємо малому бізнесу перейти в онлайн-режим, підтримуємо ініціативи громадянського суспільства в наданні гуманітарної допомоги вразливим верствам населення. У межах пакета допомоги України для подолання коронавірусу, ЄС працює над новою програмою для вразливих регіонів на суму 30 мільйонів євро", - зазначив він.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Європейський Союз і низка країн хочуть об’єднати свої ресурси в боротьбі проти коронавірусу.

Схід зіткнувся з подвійним викликом - конфліктом і пандемією. ЄС надає €30 млн для постраждалих регіонів, щоб подолати #COVID19, і захищає вразливі групи разом з @UNDPUkraine

@gizukraine @RedCrossUkraine та НУО. Дивіться відео посла @MattiMaasikas#TeamEurope #ПрямуємоРазом pic.twitter.com/MmzqluXdeH