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ООН: бедным странам надо 6,7 млрд долл. для предотвращения войн и голода из-за пандемии

Киев • УНН

 • 15654 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Организация Объединенных Наций призвала мировое сообщество выделить 6,7 млрд долларов США на помощь бедным странам, поскольку если им не помочь, из-за пандемии COVID-19 могут начаться конфликты, голод и нищета во всем мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новости ООН.

ООН: бедным странам надо 6,7 млрд долл. для предотвращения войн и голода из-за пандемии

“Если не помочь бедным странам пережить пандемию, весь мир ждут конфликты, голод и нищета. Об этом предупредили в ООН, призвав международное сообщество выделить на эти цели 6,7 млрд долларов. Пик пандемии в большинстве бедных стран наступит еще через несколько месяцев, однако уже сегодня миллионы людей потеряли работу и остались без средств к существованию”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что гуманитарные учреждения делают все возможное, чтобы избежать масштабного голода, новых эпидемий и войн, к которым может привести пандемия коронавируса, однако эти усилия требуют финансовой поддержки.

“Сегодня в ООН представили обновленный план гуманитарного реагирования, в который включено еще девять стран. Предыдущий документ обнародовали в конце марта. Тогда затребованная сумма составляла два млрд долларов, но с тех пор ситуация изменилась, к сожалению, в худшую сторону”, - сказано в сообщении.

Сообщается, что если этого не сделать - самые бедные страны мира ждут серьезные последствия. Уже сейчас по мере того, как исчезают доходы, связанные с экспортом, переводами от мигрантов из-за рубежа и туризмом, их экономика стремительно сокращается, и последствия будут ощущаться годами.

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Также сказано, что помощь собираются направить для пожилых людей, людей с инвалидностью, девочек и женщин и других уязвимых слоев населения.

Кроме этого, как сообщается, системы здравоохранения бедных стран не способны справится с эпидемией, а очень важно, чтобы люди продолжили получать прививки.

Уточняется, что по подсчетам ООН, социальная защита беднейшего населения планеты обойдется в 90 млрд долларов США. Всемирный банк и Международный валютный фонд планируют изыскать две трети необходимых средств - остальное в ООН надеются получить в течение ближайших 12 месяцев по линии финансовой помощи на развитие.

Напомним, Евросоюз предоставит 30 млн евро помощи для борьбы с пандемией в уязвимых регионах Украины.

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