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Через пандемію кількість голодуючих у світі може збільшитися на 130 млн осіб - ООН

Через пандемію кількість голодуючих у світі може збільшитися на 130 млн осіб - ООН

Київ • УНН

 • 12313 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Кількість страждаючих від голоду людей зростає з кожним роком, так через пандемію COVID-19 у світі понад 130 млн людей можуть зіткнутися з голодом. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт ООН.

Відзначається, що за останні п’ять років десятки мільйонів чоловік поповнили ряди тих, хто хронічно недоїдає, а проблема неповноцінного харчування в його численних формах залишається актуальною для всіх країн світу.

Так, в 2019 році в світі голодували майже 690 мільйонів людей — на 10 мільйонів більше, ніж у 2018 році, і майже на 60 мільйонів більше, ніж п’ять років тому. Крім того, мільярди людей не можуть собі дозволити здорові і поживні харчові продукти з-за їх високої вартості і низької фінансової доступності.

Додається, що найбільше голодуючих проживає в Азії, але в Африці відзначається найбільш швидке зростання їх числа.

“Прогнозується, що до кінця 2020 року в результаті пандемії COVID-19 кількість страждаючих від хронічного голоду може збільшитися ще більше ніж на 130 мільйонів чоловік. (Спалахи гострого голоду в умовах пандемії часом можуть істотно збільшувати це число)”, — сказано в повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, рівень бідності в Україні значно зросте через скорочення доходів в результаті пандемії COVID-19 за двома сценаріями: по-менш загрозливому очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 43,6 відсотка, по-більш загрозливому сценарію очікується, що рівень бідності за абсолютним критерієм зросте з 27,2 до 50,8 відсотків.

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