Из-за пандемии количество голодающих в мире может увеличиться на 130 млн человек - ООН

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 98798 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104618 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130698 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109627 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129840 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101817 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102519 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104362 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

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Из-за пандемии количество голодающих в мире может увеличиться на 130 млн человек - ООН

Из-за пандемии количество голодающих в мире может увеличиться на 130 млн человек - ООН

Киев  •  УНН

 • 12311 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Количество страдающих от голода людей растет с каждым годом, так из-за пандемии COVID-19 в мире более 130 млн человек могут столкнуться с голодом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ООН.

Отмечается, что за последние пять лет десятки миллионов человек пополнили ряды тех, кто хронически недоедает, а проблема неполноценного питания в его многочисленных формах остается актуальной для всех стран мира.

Так, в 2019 году в мире голодали почти 690 млн человек - на 10 млн больше, чем в 2018 году, и почти на 60 млн больше, чем пять лет назад. Кроме того, миллиарды людей не могут себе позволить здоровые и питательные продукты питания из-за их высокой стоимости и низкой финансовой доступности.

Добавляется, что больше всего голодающих проживает в Азии, но в Африке отмечается наиболее быстрый рост их числа.

"Прогнозируется, что до конца 2020 года в результате пандемии COVID-19 количество страдающих от хронического голода может увеличиться еще более чем на 130 млн человек. (Вспышки острого голода в условиях пандемии время могут существенно увеличивать это число)", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19 по двум сценариям: во-менее угрожающем ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию возрастет с 27,2 до 43,6 процента, по-более угрожающему сценарию ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию возрастет с 27,2 до 50,8 процентов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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