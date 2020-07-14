Из-за пандемии количество голодающих в мире может увеличиться на 130 млн человек - ООН

Отмечается, что за последние пять лет десятки миллионов человек пополнили ряды тех, кто хронически недоедает, а проблема неполноценного питания в его многочисленных формах остается актуальной для всех стран мира.

Так, в 2019 году в мире голодали почти 690 млн человек - на 10 млн больше, чем в 2018 году, и почти на 60 млн больше, чем пять лет назад. Кроме того, миллиарды людей не могут себе позволить здоровые и питательные продукты питания из-за их высокой стоимости и низкой финансовой доступности.

Добавляется, что больше всего голодающих проживает в Азии, но в Африке отмечается наиболее быстрый рост их числа.

"Прогнозируется, что до конца 2020 года в результате пандемии COVID-19 количество страдающих от хронического голода может увеличиться еще более чем на 130 млн человек. (Вспышки острого голода в условиях пандемии время могут существенно увеличивать это число)", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19 по двум сценариям: во-менее угрожающем ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию возрастет с 27,2 до 43,6 процента, по-более угрожающему сценарию ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию возрастет с 27,2 до 50,8 процентов.