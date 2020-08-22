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В ООН заявили, що через пандемію світ може зіткнутися з голодом “біблійних масштабів”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Через пандемію коронавірусу світ може зіткнутися з голодом “біблійних масштабів”. Про це заявив глава Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі в інтерв’ю російському державному інформагентству “ТАРС” в суботу, 22 серпня, передає УНН.

В ООН заявили, що через пандемію світ може зіткнутися з голодом “біблійних масштабів”

За словами Біслі, всі наявні зараз дані, включаючи прогноз ВПП про зростання на 80% числа людей, які відчувають нестачу в продовольстві, “вказують на справжню катастрофу”. “Ми опинилися перед ризиком голоду біблійних масштабів”, — сказав Біслі. За його словами, для здійснення гуманітарної діяльності щодо пом’якшення наслідків пандемії в 83 країнах в найближчі півроку ВПП потрібно близько 5 млрд доларів.

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За даними організації, особливо драматично ситуація складається в Латинській Америці, а також Східної і Центральної Азії. “Голод в світі вже знаходиться на позахмарному рівні, і якщо ми негайно не почнемо діяти, багато помруть, діти будуть страждати від наслідків недоїдання ще довгі роки, а весь світ буде відкинуто назад, втративши всі досягнення в боротьбі з голодом останнього десятиліття”, — підкреслив Біслі.

Всесвітня продовольча програма, що входить в систему ООН, була створена в 1963 році для надання продовольчої допомоги країнам, що розвиваються. Її координація відбувається в штаб-квартирі в Римі. Проекти в рамках ВПП повинні сприяти економічному та соціальному розвитку цих держав.

Раніше у звіті ООН за липень 2020 року повідомлялось, що через пандемію кількість голодуючих у світі може збільшитися на 130 млн осіб.

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