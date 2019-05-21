В ООН обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном

"Мы бы попросили все стороны умерить риторику и снизить порог действий", - заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя события 19 мая, когда в переполненную иностранными посольствами и представительствами зону безопасности в центре столицы Ирака Багдада попала ракета.

Напомним, на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Тегераном президент США Дональд Трамп опубликовал 20 мая в сети Twitter сообщение "если Иран захочет драться, это будет официальный конец Ирана".

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг заявления Трампа и призвал президента США не угрожать Ирану.

19 мая в так называемую "зеленую зону" с усиленными мерами безопасности в центре столицы Ирака Багдада попала ракета, но ее взрыв не повлек жертв или пострадавших. Ракета с реактивной установки взорвалась менее чем в километре от зданий посольства США, возле памятника Неизвестному солдату.

Этот обстрел сейчас расследуют. По одному из предположений, ракету могли выпустить из восточной части Багдада, где базируются некоторые отряды поддерживаемого Ираном проправительственной ополчения.

За несколько дней до этого Государственный департамент США приказал всем государственным служащим, которые не связаны с экстренными службами, оставить Ирак на фоне обострения отношений с соседним Ираном, сообщает посольство США в Багдаде.

Договор о прекращении ядерной программы Ирана в обмен на смягчение международных санкций в 2015 году подписали США, Великобритания, Франция, Германия, Китай и Россия. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения, обвинив Иран в нарушении соглашения. Позиции США и других стран, которые подписали соглашение, разошлись.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Ирана. Они касаются производства стали, алюминия, меди и железа. При этом документ предусматривает ограничения как против производителей металлов в самом Иране, так и тех, кто ими торгует.