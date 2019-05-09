В ЄС стурбовані заявами Ірану щодо ядерної угоди

КИЇВ. 9 травня. УНН. В ЄС стурбовані заявою Ірану щодо його зобов'язань щодо Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми країни. Про це йдеться в спільній заяві Високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні і міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Сполученого Королівства щодо СВПД, передає УНН.