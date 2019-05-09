В ЄС стурбовані заявами Ірану щодо ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В ЄС стурбовані заявою Ірану щодо його зобов'язань щодо Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми країни. Про це йдеться в спільній заяві Високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні і міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Сполученого Королівства щодо СВПД, передає УНН.
"Ми з великою стурбованістю відзначаємо заяву, зроблену Іраном щодо його зобов'язань по СВПД. Ми як і раніше повністю віддані збереженню і повному здійсненню СВПД, ключового досягнення глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження, що відповідає інтересам безпеки всіх", - йдеться в заяві.
Крім того, в заяві країни закликали Іран продовжувати виконувати свої зобов'язання відповідно до спільного всеосяжного плану дій "і утримуватися від будь-яких ескалаціонних кроків".
"Ми відкидаємо будь-які ультиматуми і будемо оцінювати дотримання Іраном на основі виконання Іраном своїх зобов'язань, пов'язаних з ядерною областю, відповідно до СВПД і ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї). У зв'язку з цим ми нагадуємо про ключову роль МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії) в моніторингу і перевірки виконання Іраном своїх зобов'язань в ядерній галузі", - сказано в заяві.
Країни заявили, що сповнені рішучості і надалі докладатимуть зусиль для продовження законної торгівлі з Іраном.
"Ми закликаємо країни, які не є учасниками СВПД, утримуватися від будь-яких дій, які перешкоджають можливості інших сторін повністю виконувати свої зобов'язання", - підкреслили в заяві.
Раніше Іран відмовиться від ряду зобов'язань щодо ядерних угод.
Пізніше Держсекретар США Майкл Помпео закликав країни Заходу приєднатися до санкцій Вашингтона проти Ірану і перестати вести справи з Ісламською Республікою.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо секторів економіки Ірану, пов'язаних з виробництвом металів.