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США ввели санкції відносно металургійної галузі Ірану

США ввели санкції відносно металургійної галузі Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Сполучені Штати Америки ввели санкції відносно секторів економіки Ірану, пов'язаних з виробництвом металів. Про це йдеться в поширеному в середу Білим домом указі президента США Дональда Трампа, пояснювальній записці Конгресу і заяві президента США, повідомляє УНН.

"Сьогодні я підписав указ про введення санкцій відносно секторів (економіки) Ірану, які зачіпають залізо, сталь, алюміній і мідь і є найбільшим джерелом доходів від експорту, не пов'язаних з нафтою", - зазначив Трамп.

Він стверджував, що США вживають заходів, спрямованих на "позбавлення Ірану джерел доходів, які можуть використовуватися для фінансування та підтримки поширення зброї масового знищення, терористичних угруповань і мереж, кампаній регіональної агресії і військової експансії".

Санкції будуть введені проти фізичних та юридичних осіб, які працюють в іранському металургійному секторі, або "володіють, контролюють або керують підприємством" даної галузі. Указ забороняє проведення "значних угод із продажу, постачання або передачі Ірану значущих товарів або послуг, пов'язаних з металургійним сектором".

Як пояснив Білий дім, обмеження будуть вводитися і проти тих, хто займається "придбанням, продажем, транспортуванням або збутом" заліза, алюмінію, сталі, міді з Ірану, а також продукції з них.

Забороняється також будь-яка "матеріальна допомога, спонсорування або надання фінансової, матеріальної або технологічної підтримки" особам, проти яких були введені рестрикції в рамках даного розпорядження.

Санкції мають екстериторіальний характер і можуть застосовуватися проти іноземних фінансових інститутів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію ембарго, накладеного раніше на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану.

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