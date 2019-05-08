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США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

Киев  •  УНН

 • 8386 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении секторов экономики Ирана, связанных с производством металлов. Об этом говорится в распространенных в среду Белым домом указе президента США Дональда Трампа, пояснительной записке Конгрессу и заявлении президента США, сообщает УНН.

"Сегодня я подписал указ о введении санкций в отношении секторов (экономики) Ирана, затрагивающих железо, сталь, алюминий и медь и являющихся крупнейшим источником доходов от экспорта, не связанных с нефтью", - отметил Трамп.

Он утверждал, что США принимают меры, направленные на "лишение Ирана источников доходов, которые могут использоваться для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, кампаний региональной агрессии и военной экспансии".

Санкции будут введены против физических и юридических лиц, которые работают в иранском металлургическом секторе, либо "владеют, контролируют или управляют предприятием" данной отрасли. Указ запрещает проведение "значительных сделок по продаже, поставкам или передаче Ирану значимых товаров или услуг, связанных" с металлургическим сектором.

Как пояснил Белый дом, ограничения будут вводиться и против тех, кто занимается "покупкой, приобретением, продажей, транспортировкой или сбытом" железа, алюминия, стали, меди из Ирана, а также продукции из них.

Запрещается также любого рода "материальная помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки" лицам, против которых были введенные рестрикции в рамках данного распоряжения.

Санкции имеют экстерриториальный характер и могут применяться против иностранных финансовых институтов.

Напомним, президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана.

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